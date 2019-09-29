Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

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Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 77 No'lu cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenemeyen 27 ABB 671 plakalı otomobil, virajı alamayınca kaldırıma çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere götürüldü.

GAZİANTEP 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

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