Anka’da kuduza dikkat çekildi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından düzenlenen eğitim seminerinde kuduz hastalığına dikkat çekildi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, ‘28 Eylül Dünya Kuduz Günü’ dolayısıyla hastalık konusunda farkındalığı arttırmak ve hastalık ile ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir tarafından verilen seminere hastanede görev yapan idari ve sağlık personelleri katıldı.

Kuduzun 150’den fazla ülkede görülen ve aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Demir, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 59 binin üzerinde insan kuduz nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Kuduz virüsü merkezi sinir sistemini enfekte ederek ölüme yol açan enfeksiyon etkenidir. Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. İnsana bulaşmasının yüzde 99’undan fazlasının kaynağı kuduz köpeklerdir. Kuduzun başlıca bulaşma yolu enfekte hayvanların ısırması veya tırmalamasıdır. Ayrıca bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan da enfekte olmuş hayvanın salyası ile de bulaşabilir” dedi.

“Kuduza bağlı ölümler azaldı”

Ülkemizde her yıl yaklaşık 200 bin kuduz riskli temas meydana geldiğini bunlardan bir ya da ikisinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, şu bilgileri verdi:

“Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de yıllar itibarıyla kuduz vakalarında önemli düşüş kaydedilmektedir. Kuduz vakaları incelendiğinde vakaların çoğunda kişilerin kuduz riskli teması önemsemeyerek herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığı görülmektedir. Oysa kuduz hastalığına ilişkin belirtiler görülmeye başladığında, hastalık hem insanlar, hem de hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Hastalığın başlıca belirtileri, ısırılan vücut bölgesinde uyuşma, karıncalanma gibi duyu değişikliği, kasılmalar, yutma güçlüğü, sudan korkma, felç ve bilinç kaybı olarak kendini gösteriyor. İnsanlarda hastalık belirtileri, kuduz riskli temastan sonra ortalama 13 ayda ortaya çıkıyor ancak bazı durumlarda 1020 gün gibi kısa sürelerde de gözlenebiliyor. Ancak riskli temas sonrasında gerekli tedbirlerin alınması durumunda hastalık önlenebiliyor. Herhangi bir kuduz riskli temas sonrasında en önemli adım, yara bakımıdır. Bakımın mümkün olan en kısa sürede yapılması büyük önem taşıyor. Tüm yaralanmalarda, yara yerinin derhal bol akan su ve sabunla iyice yıkanması ve hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.”

Aşının hastalığın insanlara bulaşmasının engellenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Uzman Dr. Demir, “Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz” diye konuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde kuduz hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen eğitim semineri 4 gün boyunca sürecek.

