Nar ekşisi yapımında kullanılan "Yaylacık Narı"nın hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nar ekşisi yapımında kullanılan "Yaylacık Narı"nın hasadı başladı

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yetişen ve genellikle nar ekşisi yapımında kullanılan 'Yaylacık Narı'nın hasadı başladı.

Nar ekşisi yapımında kullanılan "Yaylacık Narı"nın hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yetişen ve genellikle nar ekşisi yapımında kullanılan 'Yaylacık Narı'nın hasadı başladı.
Araban ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’nde bu yılın nar hasadı başlarken, hasat edilen narlardan elde edilen organik nar ekşisinin yapımına da başlandı. Yaylacık Mahallesi'nde bölgenin en kaliteli narını yetiştirdiklerini iddia eden Arabanlı üreticiler, 'Deve Dişi' cinsi olarak adlandırılan sofralık narları dalından toplayıp kilosunu 2 TL'den satışa sunuyor. Hasadı yapılan narlardan elde edilen nar ekşisinin kilosu ise 50 liraya satılıyor.
Yaylacık Mahallesi'nde yıllardır nar üretimi yapan Cuma Gülmüş (57) ve Hamo Gülmüş (70) kardeşler, nar yetiştiriciliğinin baba mesleği olduğunu vurgulayarak, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal nar üretimini sürdürmeye çalıştıklarını aktardı.

"Yıllardır nar üretimi yapıyoruz"
Nar üretimi yapan kardeşlerden Hamo Gülmüş ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da nar hasadına başladık. Topladığımız narları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bölgedeki en güzel nar Araban Yaylacık Mahallesi'nde yetişiyor. Deve Dişi sofralık ve Ekşilik Ekşi Nar üretimi yapıyoruz. Biz Yaylacık Narı üreticileri Gülmüş kardeşler olarak babamızdan öğrendiğimiz, kimyasal ilaçlar kullanmadan doğal organik nar üretimini yaklaşık 60 yıldan beri yaparız. Uzun yıllardan beri kimyasal ilaçlar kullanmadan sadece hayvan gübresi kullanarak Kozlu Pınarının soğuk doğal kaynak suyu ile yetiştirdiğimiz nar ağaçlarında ürettiğimiz hafif ekşi olan doğal organik Yaylacık Narı’nın bölgede özel müşterileri vardır" dedi.

Narın kilosu 2 lira
Yetiştirdikleri narları özel müşterilerinin bulunduğunu da söyleyen Hamo Gülmüş, "Bu mevsimde Kozluk Pınarı mevkisindeki nar bahçemize bölgenin her yerinden, yıl kilometrelerce uzaktan gelen müşterilerimiz var. Müşterilerimiz bizden aldıkları Yaylacık Narı’nı kilogramını 2 TL’den alıp evlerine götürüyorlar. Ayrıca, Araban ilçesindeki marketler de buraya gelip bahçede toptan kasalarla nar alıp ilçede satışını gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Ekşi narlardan nar ekşisi yapıyoruz"
Özel ekşilik nar üretimi yaptıklarını belirten var nar ekşisi yapımından da bahseden Hamo Gülmüş, "Nar bahçemizde ekşilik olarak ürettiğimiz ekşi narlar var. Bu narları bahçeden toplayarak kasalarla eve taşıyoruz. Sonrasında ise torbaların içerisine doldurduğumuz narları uygun şekilde iyice tepeleyerek nar suyu elde ediyoruz. Elde ettiğimiz ekşi nar suyunu süzdürüp, kara ocakta odunlarla yaktığımız ateşin üzerinde kalaylanmış bakır leğenlerin içinde koyu bir kıvam alıncaya kadar en az 56 saat kaynatıyoruz. Sonrasında ise 300 kilogram ekşi Yaylacık Narı'ndan 5 kilogram doğal organik nar ekşisi elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğal nar ekşisinin kilosu 50 lira
Elde ettikleri nar ekşisinin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Gülmüş, "Meşhur Yaylacık Narı'ndan elde ettiğimiz nar ekşisini hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal olarak üretiyoruz. Organik nar ekşisini de cam şişelere doldurup dinlenmesini sağladıktan sonra bir kilogramını 50 TL’den satışa sunuyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anka’da kuduza dikkat çekildi
YEREL HABERLER Anka’da kuduza dikkat çekildi
Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Nişan yolunda feci kazada yaralılardan 1'i öldü
YEREL HABERLER Nişan yolunda feci kazada yaralılardan 1'i öldü
Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi: 78-71
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi: 78-71
Türkiye Basketbol Süper Ligi:: Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyesi: 71
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Süper Ligi:: Gaziantep Basketbol: ...
Hem anne, hem muhtar hem de teknik direktör İslahiye’nin kadın muhtarı Gülay Çekin, hem 2 çocuğuna annelik, hem de kurduğu mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor
YEREL HABERLER Hem anne, hem muhtar hem de teknik ...
Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
Ağaç parçalarından eşya yapıyor
YEREL HABERLER Ağaç parçalarından eşya yapıyor
Gastronomi akademisi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gastronomi akademisi için imzalar atıldı
Başkan Tahmazoğlu, gazilerle motorla şehir turu yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, gazilerle motorla şehir turu yaptı
20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER 20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu
Aracının altında ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Aracının altında ölü olarak bulundu
Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı
YEREL HABERLER Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı
Jandarmadan yaylacılara `yaşam malzemesi´ uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan yaylacılara `yaşam malzemesi´ uyarısı
Gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi 19 gençlik kütüphanesinden binlerce öğrenci yararlanacak
YEREL HABERLER Gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi 19 gençlik ...
11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali başladı
YEREL HABERLER 11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali başladı
GKV’li minikler anaokulu çadır kampında
YEREL HABERLER GKV’li minikler anaokulu çadır kampında
Topladığı atık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Topladığı atık ağaç parçalarını sanat eserine ...
Nizip sabunu dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Nizip sabunu dünyaya ihraç ediliyor
Jet soygunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Jet soygunda 10 tutuklama
Nar ve Kurutmalık Festivali, nar hasadı ile başladı
YEREL HABERLER Nar ve Kurutmalık Festivali, nar hasadı ile başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X