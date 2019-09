Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yetişen ve genellikle nar ekşisi yapımında kullanılan 'Yaylacık Narı'nın hasadı başladı.

Araban ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’nde bu yılın nar hasadı başlarken, hasat edilen narlardan elde edilen organik nar ekşisinin yapımına da başlandı. Yaylacık Mahallesi'nde bölgenin en kaliteli narını yetiştirdiklerini iddia eden Arabanlı üreticiler, 'Deve Dişi' cinsi olarak adlandırılan sofralık narları dalından toplayıp kilosunu 2 TL'den satışa sunuyor. Hasadı yapılan narlardan elde edilen nar ekşisinin kilosu ise 50 liraya satılıyor.

Yaylacık Mahallesi'nde yıllardır nar üretimi yapan Cuma Gülmüş (57) ve Hamo Gülmüş (70) kardeşler, nar yetiştiriciliğinin baba mesleği olduğunu vurgulayarak, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal nar üretimini sürdürmeye çalıştıklarını aktardı.



"Yıllardır nar üretimi yapıyoruz"

Nar üretimi yapan kardeşlerden Hamo Gülmüş ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da nar hasadına başladık. Topladığımız narları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bölgedeki en güzel nar Araban Yaylacık Mahallesi'nde yetişiyor. Deve Dişi sofralık ve Ekşilik Ekşi Nar üretimi yapıyoruz. Biz Yaylacık Narı üreticileri Gülmüş kardeşler olarak babamızdan öğrendiğimiz, kimyasal ilaçlar kullanmadan doğal organik nar üretimini yaklaşık 60 yıldan beri yaparız. Uzun yıllardan beri kimyasal ilaçlar kullanmadan sadece hayvan gübresi kullanarak Kozlu Pınarının soğuk doğal kaynak suyu ile yetiştirdiğimiz nar ağaçlarında ürettiğimiz hafif ekşi olan doğal organik Yaylacık Narı’nın bölgede özel müşterileri vardır" dedi.



Narın kilosu 2 lira

Yetiştirdikleri narları özel müşterilerinin bulunduğunu da söyleyen Hamo Gülmüş, "Bu mevsimde Kozluk Pınarı mevkisindeki nar bahçemize bölgenin her yerinden, yıl kilometrelerce uzaktan gelen müşterilerimiz var. Müşterilerimiz bizden aldıkları Yaylacık Narı’nı kilogramını 2 TL’den alıp evlerine götürüyorlar. Ayrıca, Araban ilçesindeki marketler de buraya gelip bahçede toptan kasalarla nar alıp ilçede satışını gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.



"Ekşi narlardan nar ekşisi yapıyoruz"

Özel ekşilik nar üretimi yaptıklarını belirten var nar ekşisi yapımından da bahseden Hamo Gülmüş, "Nar bahçemizde ekşilik olarak ürettiğimiz ekşi narlar var. Bu narları bahçeden toplayarak kasalarla eve taşıyoruz. Sonrasında ise torbaların içerisine doldurduğumuz narları uygun şekilde iyice tepeleyerek nar suyu elde ediyoruz. Elde ettiğimiz ekşi nar suyunu süzdürüp, kara ocakta odunlarla yaktığımız ateşin üzerinde kalaylanmış bakır leğenlerin içinde koyu bir kıvam alıncaya kadar en az 56 saat kaynatıyoruz. Sonrasında ise 300 kilogram ekşi Yaylacık Narı'ndan 5 kilogram doğal organik nar ekşisi elde ediyoruz" şeklinde konuştu.



Doğal nar ekşisinin kilosu 50 lira

Elde ettikleri nar ekşisinin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Gülmüş, "Meşhur Yaylacık Narı'ndan elde ettiğimiz nar ekşisini hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal olarak üretiyoruz. Organik nar ekşisini de cam şişelere doldurup dinlenmesini sağladıktan sonra bir kilogramını 50 TL’den satışa sunuyoruz" diye konuştu.

