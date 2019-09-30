Büyükşehir'den asfalt atağı 6 ayda 43 metre yeni yol asfaltlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol ve asfaltlama çalışmaları kapsamında NisanEylül 2019 döneminde 42 bin 650 metre uzunluğunda yeni yol asfaltlandı.

Kentte yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2019 asfalt sezonunun açılmasıyla çalışmalarına ivme kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde yol asfaltlama çalışmalarında ciddi bir yol kat etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehitkamil ilçesinde Çetinkaya kavşağı D400 600 metre, Kuzeyşehir yolu 10 bin metre, Zafer Caddesi 350 metre, İbrahimli2 13 nolu cadde bin metre, Taşlıca GAZİRAY köprü altı 700 metre, IşıklıKaradedeDımışkılıSofalıcı 6 bin 500 metre, Nizip Caddesi bin 100 metre ve Tüfekçi Yusuf Bulvarı bin 500 metrelik yola sıcak asfalt serdi.

Şahinbey ilçesinde DeredüzüGeneyik arası bin 200 metre, İbni Sina 18 Nolu Cadde 400 metre, İbni Sina 12 Nolu Cadde 400 metre, Mahraman Yolu 4 bin 600 metre, Araban Fakılı Mahallesi 9 bin 500 metre ve Oğuzeli Büyük Şahinbey Mahallesi Yolu 4 bin 800 metre uzunluğundaki yol asfaltlandı.

Toplamda 42 bin 650 metrelik yola asfalt döken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, IşıklıKaradedeDımışkılıSofalıcı’daki yol asfatlama çalışmalarına da devam ediyor.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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