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Aşırtmalı aba güreşi Türkiye Şampiyonası Oğuzeli’nde yapıldı

İHA

11.Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali kapsamında Oğuzeli'nde düzenlenen Aırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımı ile gerçekleşti.

Aşırtmalı aba güreşi Türkiye Şampiyonası Oğuzeli’nde yapıldı

11.Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali kapsamında Oğuzeli'nde düzenlenen Aırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımı ile gerçekleşti.
Geleneksel ağalık kıyafeti giydirilen Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve protokol üyeleri güreş yapılan alanın tamamını gezerek izleyicileri selamladı. Geleneksel sporların yaşatılması gerektiğinin altını çizen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bizlerin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir” dedi. Vali Gül, “Aırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı spora ve sporcuya vermiş olduğu destekten dolayı tebrik ediyorum. Birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzu ve başkanlarımızı kutluyor, bugün burada müsabakaya çıkacak birbirinden kıymetli güreşçilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Aba güreşi Türklerin en eski sporudur”
Geleneksel spor dallarının yaşatılması için Oğuzeli Belediyesi olarak güzel projelere imza attıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Yüz yıllardır devam eden bu geleneğe sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmalıyız” ifadelerini yer verdi. Kılıç sözlerinin devamında, “Bu yıl 11’ncisini düzenlediğimiz Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali kapsamında Aırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nı geçmiş yıllarda olduğu gibi Oğuzeli’nde gerçekleştiriyoruz. Aba güreşi Türkiye'nin en eski sporudur. Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerin desteği ile geleneksel sporlara gönül verenlerin sayısı her geçen gün artacak. Oğuzeli halkı geleneklerine bağlı bir toplumdur. Onun için Aşırtmalı Aba Güreşlerine olan ilgi ve katılım Oğuzeli’nde her zaman yoğun olur. Bizlerde Oğuzeli Belediyesi olarak, geleneksel spor dallarını yaşatmak için projelere hazırlıyoruz. Deliklitepe mevkisinde at biniciliği ve okçuluk eğitiminin verileceği bir alan oluşturuyoruz. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime, Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza ve temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden kıymetli güreşçilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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