Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı gece de sürdü.
Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine askeri araç sevkiyatı sürüyor. Gece boyunca tank, zırhlı araç ve iş makinelerinin yer aldığı çok sayıda araç Suriye sınırına gönderildi. Yoğun güvenlik tedbirleri arasında sevkiyatı yapılan araçların, ABD ile ortak kara ve hava devriyesinin gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine konuşlandırıldığı öğrenildi.
GAZİANTEP
01 Ekim 2019 Salı
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