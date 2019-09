Şehitkamil'de glutensiz un desteği Şehitkamil Belediyesi 580 Çölyak hastasına glutensiz un yardımında bulundu

Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını, Eylül ayında da gerçekleştirdi. 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıtımı, 580 çölyak hastasını daha sevindirdi.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Eylül ayı içerisinde de tespit edilen 580 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldı.

Belediyemizin Yapmış Olduğu Yardımlar Bizleri Mutlu Ediyor

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Fikret Arpacı, “Çocuğum çölyak hastası olduğundan dolayı glutensiz una ihtiyacımız vardı. Glutensiz unun pahalı olmasından dolayı alma gücümüz yoktur. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, her 3 ayda bir 9 kilo glütensiz un ve iki paket glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Bugün sabahın erken saatlerinde gelerek paketimizi aldık. Çocuğum diğer unu yiyemediğinden dolayı buradan aldığımız glutensiz un ile kendisine börek, pasta, ekmek yapıyoruz. Bu konuda belediyemizin her 3 ayda bir yapmış olduğu yardımlar bizleri mutlu ediyor. Allah, Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun. Bundan sonra da her 3 ayda bir gelip paketimizi alacağız” şeklinde konuştu.

"Başkanımıza Yürekten Teşekkür Ediyoruz"

Çölyak hastası kızı için glutensiz un alan Hediye Arar ise, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından her 3 ayda bir aldığımız glütensiz unu kızıma ekmek yapıp yediriyorum. Glutensiz un çok pahalı olduğu için zaman zaman alma konusunda ve bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Bugün sabahın erken saatlerinde gelerek, paketimizi aldık. Başkanımıza, yürekten teşekkür ediyoruz ve bu yardımların devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

