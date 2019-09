Belediye Başkanı Tahmazoğlu itfaiyecileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve itfaiye erleri ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, itfaiyecilerle sohbet ederek, görevlerinde gösterdikleri başarı ve fedakârlıktan dolayı tebrik etti.

İtfaiye Haftası’nda itfaiyecileri ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle İtfaiye Daire Başkanımızın nezdinde tüm itfaiyeci kardeşlerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Her yıl 25 Eylül 1 Ekim Tarihleri İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. İtfaiyecilerimiz gece gündüz demeden 7/24 çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için hayatlarını ortaya koyan bir ekip. Bundan dolayı tüm itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim tüm itfaiyecilerimizi muhafaza eylesin” dedi.

"Belediyemiz bizlere destek oluyor"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, ortak akıl çerçevesinde şehrin sorunlarının birlikte halledildiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her yıl bizleri ziyaret ederek İtfaiye Haftamızı kutlarlar. İtfaiye 305 yıllık çok köklü bir kuruluş. Osmanlı döneminde kurulan, Cumhuriyet döneminde güçlendirilen bir kuruluş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hem makine ekipmanına, hem de insana yatırım yaparak, bütün şehire hizmet ediyor. İtfaiye haftamız kutlu olsun Allah kaza bela vermesin. Bu şehir de ortak akıl ve birliktelik var. Bir olaya gittiğimiz de Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz bizlerin yanında oluyor. El birliği ile bu şehirde olan sorunları birlikte çözüyoruz. Memleketimize, milletimize Allah kaza bela vermesin ve haftamız kutlu olsun” dedi.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.