Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan Barış çelen, gece evinin damında yattı. Gece acı içerisinde uyanan Barış Çelen, sırtında kanları görünce ailesinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Çelen'in sırtında kurşun tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

GAZİANTEP 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

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