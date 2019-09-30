Süper Lig: Gazişehir Gaziantep:0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kana Bıyık x, Papy x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Diarra x, Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah 10. dk x), Patrick Twumasi x, Güray Vural x, Muhammet Demir x

Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Pawlowski, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan Soyalp, Jefferson, Kenan Özer

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: Beto x, Gassama x, Alpaslan Öztürk x, Titi x, Berkan x, Castro x, Soner Aydoğdu x, Mossoro x, Napoleoni x, Serdar Gürler x, Jerome x,

Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Wallace Reis, Leo, Halil Akbunar, Borges Mora

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı Kartlar: Diarra (Gazişehir Gaziantep)

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:25

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YATSI 19:37

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