İplik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü 6 itfaiye eri dumandan etkilendi

Gaziantep’te iplik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden 6 itfaiye eri dumandan etkilendi.



Şahinbey ilçesi Bozoklar Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir iplik atölyesinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede 1 Nolu Sanayi Caddesi’ndeki yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. 1 saat süren çalışmayla söndürülebilen yangında, 6 itfaiye ekibi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 6 itfaiye erinden 1’i ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken diğer 5 itfaiye erine de olay yerindeki ambulansın içinde müdahale edildi. 20 itfaiye eri ve 10 itfaiye aracıyla müdahale edildiği yangında soğutma çalışmaları sürerken, iplik atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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