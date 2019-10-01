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Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"

İHA

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 11 berabere kalan Göztepe'de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.

Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 11 berabere kalan Göztepe’de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto’nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep’in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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