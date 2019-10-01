Emniyet Müdürü Zeybek’ten Rektör Gür’e ziyaret

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Cengiz Zeybek, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e tanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Emniyet Müdürü Zeybek’i Gaziantep Üniversitesi konusunda bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN’ün dünyanın 104 ülkesinden, 4 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gür, “52 binin üzerindeki öğrencimizle, huzurlu bir eğitim öğretim veriyoruz. Bu huzurlu ortamın devamı için emniyet güçlerimizle her zaman işbirliği içinde olacağız” dedi.

Göreve resmi olarak bugün başladığını belirten Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, “Rektörümüz ile birlikte görev yapacağız. Kolluk kuvvetleriyle, üniversitemizin işbirliğinin, dayanışmasının ne kadar faydalı sonuçlar verdiğini daha önceki tecrübelerimden bildiğim için, Rektörümüzle istişarede, görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah Gaziantep Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da huzur ve güvenin en üst düzeyde olduğu bir üniversite olarak eğitimöğrenimini sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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