GKV Özel İlkokulu’nda ‘’Yakan top turnuvası” heyecanı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Özel İlkokulu 3. sınıflar arasında geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yakan Top Turnuvası” büyük ilgi görürken, turnuvaya katılan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenlikleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Yakan Top Turnuvasıyla başladı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla yarıştığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, sınıflar arası kıyasıya mücadele akıllarda kaldı. Oyunların çocuklara sorumluluk almayı, iş birliği içerisinde ekip ruhuyla hareket etmeyi öğrettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, ‘’Oyun çocuğa sorumluluk almayı, işbirliğini öğretir. Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı ile organize edilen bu etkinliklerle, öğrencilerimizin kendine güvenini geliştirme, karar verme, girişimci olma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine, birey olarak gelişimine ve sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı, sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlamak öncelikli hedefimizdir. Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte yıl içinde organize edilen etkinliklerde öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek oyunları çoğaltacağız" dedi.

Sınıfların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın finalinde 3G ve 3E sınıfları karşı karşıya geldi. Toplam 7 sınıfın yer aldığı turnuvayı 3G sınıfı öğrencileri şampiyon olarak tamamladı.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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