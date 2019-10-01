Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

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Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. 2 asker yaralandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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