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Pamukta masraf arttı rekolte düştü

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk hasadı bazı yerlerinde mevsimlik işçiler, bazı bölgelerinde ise makinelerle gerçekleştiriliyor. Önceki yıla göre pamuk ekim masraflarının iki kat attığını söyleyen üreticiler rekoltenin de düşük olmasının hüznünü yaşıyor.

Pamukta masraf arttı rekolte düştü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde pamuk hasadı bazı yerlerinde mevsimlik işçiler, bazı bölgelerinde ise makinelerle gerçekleştiriliyor. Önceki yıla göre pamuk ekim masraflarının iki kat attığını söyleyen üreticiler rekoltenin de düşük olmasının hüznünü yaşıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en verimli yerler arasında olan İslahiye Ovası’nda 5 bin dönümde ekili bulunan pamuğun hasadına başlandı. Kimi üreticileri mevsimlik işçilerin yardımıyla kimileri ise biçer döverler yardımıyla tarladaki pamuğu topluyor. makine ve araçla pamuğu topluyor. Biçer döverler öncesinde tarlada gerekli hazırlıklar için sabahın erken saatlerinde kalkan işçiler, günün ilk ışıklarından akşam saat 17:00'ye kadar çalışıyor. Günlük 100 kilogram pamuk toplayabilen işçilerin yevmiyesi ise günlük 50 TL oluyor. Biçerdöverlerin dönüş ve manevra kabiliyetinin bulunmadığı bölgelerdeki pamukları toplayan işçilerden sonra ise hazırlanan pamuk tarlalarına sonra makineler giriyor. makinelerin saatler süren çalışmaları ile tonlarca pamuk toplanarak, depolara gönderiliyor

Üniversite mezunu genç kız pamuk topluyor
Konya'daki Selçuk üniversitesinde 2 yıllık Maliye Bölümü mezunu olan Ayşegül Aslan, KPSS'de aldığı puanlar yetmeyince herhangi bir bölüme atanamadı. 3 yıldır atanmayı bekleyen Aslan, ailesi ile birlikte günlük 50 TL yevmiye ile pamuk toplayarak, aile bütçesine katkı sunuyor.

Masraf da rekolte de üreticiyi üzdü
Toplamda bulunan 4 bin dönüm arazinin bin 300 dönümüne pamuk ektiğini belirten Cahit Köse isimli üretici, bu yıl önceki dönemlere göre yakıt, gübre gibi masraflarının iki kat arttığını buna karşılık ise rekoltenin önceki yıllara göre hemen hemen yarı yarıya düştüğünü kaydetti. Köse, "Maliyetimizi geçen yıllarla kıyasladığımızda yakıt iki kat, gübre iki kat arttı. Verime baktığımızda ise geçen yıl dönüme 500 yada 600 kilo verim alırken bu yıl ise bu verim 250 kiloya düştü. Pamuğun kilosu geçen yıl 4 bin TL'ydi. Bu yıl ise 3 bin 200 TL. Satış fiyatları da düştü. Ancak Çukobirlik yada esnaflar 3 bin 500 gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. Bütün bunlara rağmen atalarımız ve dedelerimizden gördüğümüz gibi pamuk ekimine önem veriyoruz. Her şeye rağmen pamuk bizim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.
Köse, biçerdöver kullanmalarındaki sebebin ise kısa sürede daha çok ve temiz pamuğun hasat edilebilmesi olduğunu belirterek, zaten son dönemlerde pamuğu toplayacak işçi bulmakta da zorlandıklarını ifade etti.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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