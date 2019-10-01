GKV’de verimli ders çalışma teknikleri anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından öğrencilere yönelik “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Okul dışında öğrencilerin nasıl bir ortamda ders çalışması gerektiğini sıralayan uzmanlar velilerin bu süreçte öğrencilere destek vermesi gerektiğini de ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Suzan Bağcı ve Gökçe Bekar öğrencilere yönelik Verimli Ders Çalışma Teknikleri konulu söyleşi yaptı. Söyleşide öğrencilerde çalışmanın başarıyı arttırmaya yarayan önemli bir beceri olduğu anlatılırken; öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi, önemli notlara göz atılması, temiz ve düzenli bir odada yeterince ışığın ve temiz havanın bulunduğu bir ortamda çalışma alışkanlığı oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Her gün çok vakit harcayarak yapılan çalışmalar yerine konunun kazanımlarına odaklanarak az zamanda daha fazla verim elde edilebileceğinin altının çizildiği söyleşi sorucevap bölümü ile son buldu.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.