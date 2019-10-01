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Belediye Başkanı Fadıloğlu proje ve çalışmaları anlattı Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil’deki ...

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Belediyelerimiz, Türkiye'ye model olacak projeler üretiyor. Yaptıkları çalışmalarda örnek gösteriliyor. Bu da bizim için bir iftihar kaynağı" dedi.

Belediye Başkanı Fadıloğlu proje ve çalışmaları anlattı Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil’deki hizmetleri inceledi Milletvekili Nejat Koçer: "Bizim için bir iftihar kaynağı”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Belediyelerimiz, Türkiye’ye model olacak projeler üretiyor. Yaptıkları çalışmalarda örnek gösteriliyor. Bu da bizim için bir iftihar kaynağı” dedi.
Kentin vizyonunu değiştirecek birçok başarılı projeyi hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürüttükleri projeleri ve çalışmaları AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte gezdi. Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Koçer ile Başkan Yılmaz, sırasıyla İbrahimli bölgesinde açılan yolları, yeni yapılaşmayı, Sinan Mahallesi’ndeki ‘Köykent Projesi’ ve yapımı devam eden futbol sahasını, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi’ni gezerek incelemede bulundular.
Tasarım, Çizgi, Yenilikler, İnovasyon
Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Bugün, Şehitkamil’in her yerindeyiz. Şunu memnuniyetle görüyorum ki tabi tasarım, çizgi, yenilikler, inovasyon bütün bunlar hepsi Şehitkamil’in her bölgesinde hayata geçiyor. İbrahimli bölgesinde ne yapılıyorsa bir başka bölgede de aynı şeyi görebiliyoruz. Yeşil alan fazlalığı, parklarımız, yollarımızın kalitesi, altyapıların güzelliği bütün bunların hepsi tabi Şehitkamil Belediye Başkanımızın tecrübesiyle de birleşince çok daha anlamlı ve güzel bir hale geliyor. Ben bugünkü geziden çok istifade etim. Şehrin her yerinde ne var ne yok, biz milletvekilleri olarak bunları geziyoruz, inceliyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabi insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, hayatı kolaylaştırmak bütün bunlar için çaba ve gayretlerimiz hem bizim merkezi hükümet olarak, Meclis olarak gündemimizde hem de belediyelerimizin gündeminde. Şunu da memnuniyetle söyleyebilirim ki AK Parti belediyeleri sosyal belediyecilik anlamında gerçekten de Türkiye’de çok önemli çığır açıyor. Ama bizim kendi belediyelerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, Şehitkamil Belediyemiz ve Şahinbey Belediyemiz bütün bu belediyelerimiz Türkiye’ye model olacak projeler üretiyor. Yaptıkları çalışmalarda örnek gösteriliyor. Bu da bizim için bir iftihar kaynağı. Tabi yapılan iyi işleri konuşmak, söylemek lazım. Eksikler varsa tabi onları da dile getirmek lazım. Bugün de gördüğüm bu yenilikler, bu yapılaşmalar ve bu başarılarla gurur duydum. İnşallah birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Ekibin Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz
Elde edilen başarılı sonuçların iyi bir ekip çalışmasından kaynaklandığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sayın Milletvekilimiz Nejat Bey ile belirli aralıklarla Şehitkamil bölgesinde yapılan işleri yerinde birebir inceliyoruz. Sağ olsun onlar da yaptığımız işleri yerinde inceleyerek, eksikliklerimizi bizlere dile getiriyorlar. Bizler de onları düzeltmeye çalışıyoruz. Onun ötesinde yapılan işlerden onların haberdar olması, milletimizin vekili olarak öncelikle vekillerimize aktarmamız gerekiyor. Sağ olsun kendisi de zaten Gaziantep’e her geldiğinde mutlaka beraber saha gezilerimizi yapıyoruz. Bu iş; ekip işi, bizim bir başımıza iş yapmamız söz konusu değil. Eğer Ankara’da vekillerimizin, bakanlarımızın bize vermiş olduğu destek olmasa diğer taraftan teşkilatımızın desteği olmasa, bizim bu hizmetleri yerine getirmemiz mümkün değil. Biz bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Amacımız; milletimize hizmet etmek, milletimizin yaşam kalitesini daha yukarıya çıkarmak. İnşallah milletimizin bizlere vermiş oldukları bu destekle daha iyisini yapmaya talibiz. Tüm ekip arkadaşlarımı, özverili çalışmalarından ötürü yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkanımız İle İftihar Ediyoruz
Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile iftihar ettiklerini söyleyen AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Allah, Başkanımızdan razı olsun. Gerçekten ilçemizin, şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hizmetler sunuyor. Şu anda da Sinan Mahallesindeyiz. Bugün burada şunu gördük ki insanların geleneksel yaşamlarını idame ettirebilmeleri için, onların daha güzel ve modern ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri için çok güzel bir Köykent Projesi inşa ediliyor. Köykent Projesi, gerçekten Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyoruz. Ayrıca şu an içerisinde bulunduğumuz bir futbol sahası inşaatı var. Başkanımızın gençlere verdiği değeri göstermek adına ilçemizin farklı bölgelerinde 56 köyümüzün merkezine gençlerimizin rahat bir şekilde futbol oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri çok güzel sahalar yapıyor. Bundan dolayı da Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyor ve AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı olarak da Başkanımız ile iftihar ediyoruz. Başarılarının ve hizmetlerinin devamını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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