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Yaşlı ve muhtaçlar Büyükşehir’le hayata tutunuyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Evde Yaşama Destek Birimi ekipleri tarafından 84 yaşındaki görme engelli Cesim Kaynak ve eşi Emine Kaynak'ın yaşadığı ev temizlendi, kişisel bakım ve sağlık kontrolleri yaptırıldı.

Yaşlı ve muhtaçlar Büyükşehir’le hayata tutunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Evde Yaşama Destek Birimi ekipleri tarafından 84 yaşındaki görme engelli Cesim Kaynak ve eşi Emine Kaynak’ın yaşadığı ev temizlendi, kişisel bakım ve sağlık kontrolleri yaptırıldı.
“Engelsiz Kent Gaziantep” anlayışı kapsamında etkili çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, hane halkının tek başına ihtiyacını göremediği, komşu ve akrabaların yetersiz kaldığı durumlarda yardıma koştu. Bu doğrultuda 65 yıllık evli Kaynak çiftinin temel ihtiyaçlarını karşılayan büyükşehir, sosyal belediyecilikte markalaştığını bir kez daha ispatladı.
Yaşlıların, hayatının son baharını; rahat bir biçimde geçirmesini amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Evde Yaşama Destek Birimi, yaşlı ve bakıma muhtaçların hayır duasını aldı. Birim; dar gelirli, sosyal güvencesi bulunmayan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ancak kendine bakamayan, günlük aktivitelerini tek başına karşılayamayan yaşlı ve bakıma muhtaçlara yardım elini uzattı.
Başkan Şahin’e Teşekkür Ettiler
Cesim Kaynak, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle hayata tutunduklarını belirterek, “Her zaman elleri üzerimizde, temiz bir evde yaşıyorsak, üstümüz başımız paksa belediyemizin sayesindedir, Allah razı olsun, çocuğumuz yok ama en az çocuklarımız kadar bizlere bakıyorlar. Belediye personelleri olmasaydı nasıl yaşardık bilemiyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere tüm büyükşehir personellerine teşekkür ediyorum” dedi.
Yürümekte zorlanan Emine Kaynak ise, “Ne kendime ne de eşime bakabiliyorum. Eşim 15 yıl önce göz tansiyonundan gözlerini kaybetti. Elimden geldiği kadar ona bakmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum ama yeterli olmuyor. Eskisi gibi değiliz, artık yaşlandık. Çocuklarımız da yok ki bizlere baksın, kimsesiz iki kişi hayatın bir ucundan tutunmaya çalışıyoruz, Büyükşehir, tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor, yardım edenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Evde Yaşama Destek Birimi, 150 yaşlı çiftin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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