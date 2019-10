Çocuklar, oyuncak ile haklarını öğrencek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi Bahçesi’ne, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile ortak yürütülen “Çocuğum Haklıyım Projesi” kapsamında Dr. Aslıhan Öztezel’in tasarladığı “Çocuğum Haklıyım Oyuncağı” kurularak, çocukların hizmetine sunuldu.

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 30’uncu yılı hazırlanan farklı projelerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Aslıhan Öztezel ve Cem Erutku’nun tasarladığı “Çocuğum Haklıyım Oyuncağı”, Ankara ve Batman’dan sonra Gaziantep’te çocuklara armağan edildi.

Çocuğum Haklıyım Oyuncağı’nın hizmete alınmasına yönelik düzenlenen törene; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ve Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan ve çok sayıda çocuk katıldı.

Başkan Vekili Güzelbey, belediye olarak çocuk merkezli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, “Aslıhan hocamız Büyükşehir’i bu çalışma hakkında bilgilendirdiğinde biz çok heyecanlandık. Çünkü kendisi Türkiye’de 4 şehirden birisi olarak Gaziantep’i seçmiş vaziyette ve bu Birleşmiş Milletlerin desteklediği bir proje. Bizim için çocuklar haklarını, büyüklerinden öğrenmeleri, yapmaları gerekenleri bu oyuncak sayesinde tekrar pekiştirmesi bizim için güzel oldu. Hocamıza bizimle birlikte hareket ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Dr. Aslıhan Öztezel ise, Türkiye’nin çocuk hakları konusunda bereketli bir zemin olduğuna dikkati çekerek, şunları bildirdi:

“Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi, bütün dünya devletlerinin imzaladığı tek sözleşme niteliğindedir. Türkiye de 23 Nisan gibi bir bayramla çocuklara ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Fakat çocukların her gününe o hakları karıştırması, bu güzel sözleşme maddelerinin böyle kalmaması için çocuğa oyunla ulaşmayı düşündüm ve bu oyuncak çıktı ortaya. Aslında bir eşleştirme oyunu. Fakat oynarken ister istemez gündelik hayatına buradaki kalıpları anlamlarıyla eşleştirerek, bir mana katarak çocuk oynamaya başlıyor.”

Konuşmaların ardından protokol, çocuklara oyuncağın oyun kartlarını dağıttı, Öztezel de nasıl kullanılması gerektiğini gösterdi.



"Çocuğum Haklıyım Projesi" hakkında

Merkezi Viyana’da bulunan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)nin sağladığı fonla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesine kurulan “Çocuğum Haklıyım ve Zorblar” oyuncağı dünya çapında çocuklara yönelik hak eğitiminin bir parçası konumunda. Projeyle sözleşmede belirtilen eşitlik ve özgürlük, barınma, vatandaşlık ve ad, eğitim, beslenme, oy, güvenlik, bakım, barış ortamında yaşama ve korunma haklarıyla çalıştırılma yasağı, toplum sorumluluğu bilinci, ifade özgürlüğü, kötü muamele yasağı, aile içinde büyüme, temiz çevrede yaşama, özel hayatın gizliliğine saygı haklarının çocuklar tarafından gündelik hayatlarında kullanabilecekleri kavramlar haline getirilmesi hedefleniyor. Oyuncak, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 612 yaş arası çocuklar için tasarlanmış, kutuları elle çevirerek oynayacağı bir oyun sunuyor. Her kutu ayrı bir hakkı temsil edecek şekilde tasarım yapıldı. İfadeler ile verilecek tanımları kutulardaki haklarla eşleştirerek oyun oynanıyor. Her kutunun bir yüzünde “Evrensel İnsan Hakları” logosuyla çocuğun insan hakları konusundaki farkındalıklarının arttırılması sağlanıyor.

