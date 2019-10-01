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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunanistan ve Türkiye arasındaki baklava krizine gazeteciler son noktayı koydu Yunan gazeteciler, ...

İHA

Türk ve Yunanlılar arasındaki baklvanın anavatanı tartışmasında Gaziantep'e gelen Yunan gazeteciler son noktayı koydu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak şehre gelen Yunan gastronomi ve seyahat yazarları, Gaziantep Mutfağı'na övgüler yağdırarak, gerçek baklavanın Gaziantep'te yapılan olduğunu kabul etti.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki baklava krizine gazeteciler son noktayı koydu Yunan gazeteciler, baklavanın anavatanının Türkiye olduğunu kabul etti

Türk ve Yunanlılar arasındaki baklvanın anavatanı tartışmasında Gaziantep'e gelen Yunan gazeteciler son noktayı koydu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davetlisi olarak şehre gelen Yunan gastronomi ve seyahat yazarları, Gaziantep Mutfağı’na övgüler yağdırarak, gerçek baklavanın Gaziantep’te yapılan olduğunu kabul etti.
"Kent mutfağını tanıdılar"
Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu üyesi Aynur Tattersall’ın girişimleriyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) gastronomi dalında "Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep’e gelen, komşu ülke Yunanistan’ın gastronomi ve seyahat yazarları Olive Magazine şef editörü Nana Darioti, FNL Food ve Lesiure Guide şef editörü Thalia Tsichlakis’le Blue Magazin’in yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos kent mutfağını tanıdı. Türkiye’yle Yunanistan arasında yaşanan “Baklavanın Anavatanı Neresi” tartışmalarına son nokta konuldu. Gaziantep’in eşsiz lezzeti baklavanın yapım aşamasını ustalarından gören yazarlar, hayran kaldı. Her anını dikkatle inceleyen ve yapım aşamasına katılan Yunanlı gazeteciler, ülkelerine döndüklerinde Gaziantep’e gitmelerini ve baklavadan tatmalarını söyleyeceklerini belirtti.
Vallatos: Baklava Yapımı, Bir Sanat Gibi
Fotis Vallatos, baklava yapımının kendisi için değişik bir deneyim olduğunu aktararak, "Gaziantep’te baklava yapımı, bir sanat gibi. Baklava yapımını izlemek adeta bir görsel şov, tiyatro oyunu izlemek gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Biz de Yunanistan’da baklava yapıyoruz. Ancak baklavanın tadına bakılması ve gelip nasıl yapıldığının izlenmesinin, Gaziantep’e gelinmesi için ayrı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem" dedi.
Thalia Tsichlakis ise baklava yapımı sırasında herkesin işini çok iyi yaptığını bildirerek, “Gaziantep baklavası tattığım en güzel tatlı. Herkesin tarifleri olabilir ama esas olanın tarif değil, farkı küçük detaylar. Herkes her hareketi çok iyi biliyor. Her şey olağanüstü. Favorim midye ve kare baklava. Bugüne kadar baklava yapımına katılmıştım, baklava yapmıştım. Burayı gördükten sonra ’evet’ diyemem. Burayı görmeseydim ’evet yaptım’ derdim. Benim yaptığımla buradaki baklavalar aynı değil, tarifi benzerlik gösterebilir ama bazı şeyler farklılık gösterir. Sırları bilsen bile, sadece bir fikrin olur ama asla yapmasını beceremezsin. Daha önce İstanbul’da baklava yemiştim ama buranın gerçekten farklı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Darioti: Tarif Edilemez Bir Lezzet
Nana Darioti da Yunanistan’da da değişik malzemelerle baklava yaptıklarına değinerek, şunları söyledi: “Burada sanattan bahsediyoruz. Gaziantep baklavası gerçekten muhteşem, başka bir söz söyleyemiyorum. Sadece bunu yemek için tekrar tekrar gelirim. Çok kıskandım, biz de baklava yapıyoruz ama gerçek baklava burada sizin yaptığınız. Gaziantep’e sadece baklava yemek için tekrar geleceğim. Harika, tarif edilemez bir lezzet.”
Yunanlılar, Türklerin baklavayı Bizanstan çaldığını ve en iyi baklavanın Yunanistan'da yapıldığını ileri sürerek, tescilinin kendilerinde olduğunu iddia ediyor, Türkiye de ise baklavanın onlarca asır süre gelen bir gelenek olduğunu ve Türkiye'ye tescilli bir tatlı olduğunu savunuyordu

GAZİANTEP

01 Ekim 2019 Salı

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