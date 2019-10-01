Gazişehir Gaziantep dördüncü kez isim değişikliğine gitti

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in ismi, yapılan değişiklikle Gaziantep Futbol Kulübü olarak güncellendi. Bu değişiklikle, 1988 yılında kurulan Gaziantep ekibi, tarihinde dördüncü kez isim değişikliği yapmış oldu.

Süper Lig’de yer aldığı ilk sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Gazişehir Gaziantep’te göreve yeni gelen yönetim kurulu ilk iş olarak takımın ismini değiştirdi. Yeni yönetimin aldığı karar sonucu Gazişehir Gaziantep olan takımın ismi Gaziantep Futbol Kulübü olarak güncellendi. Gaziantep ekibi bu değişiklikle tarihinde dördüncü kez isim değişikliği yapmış oldu.

Gaziantep’te, 1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kurulan Gaziantep ekibi, 19992000 sezonu başında ismini Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olarak değiştirdi. Gaziantep ekibi, 15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda ise belediye bünyesinden ayrılarak yeni başkan Adil Sani Konukoğlu öncülüğünde Gazişehir Gaziantep ismini kullanmaya başladı. Yeni ismiyle birlikte logosunu da değiştiren Gaziantep ekibi, mavibeyaz olan renklerini de kırmızısiyah olarak değiştirdi.

İki yıldan fazla Gazişehir Gaziantep ismini kullanan ve geçtiğimiz iki sezon TFF 1. Lig’de bu isimle başarılı bir şekilde mücadele eden Gaziantep ekibi, Gazişehir Gaziantep olarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Takımın Süper Lig’e yükselmesinin ardından tekrar gündeme gelen isim değişikliği yapılan seçimli genel kurulla somut bir hal alarak resmileşti.

Yapılan genel kurulun ardından takımın yeni başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, ilk olarak Gazişehir Gaziantep olan takımın ismini Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte sırasıyla Sankospor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gazişehir Gaziantep isimlerini kullanan Kırmızısiyahlılar, yeni ismi Gaziantep FK ile dördüncü kez isim değişikliğine gitmiş oldu.

GAZİANTEP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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