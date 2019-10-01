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SANKO Üniversitesi geleceğin araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştiriyor

İHA

Lisans programlarıyla olduğu kadar yüksek lisans programlarıyla da tercih edilen SANKO Üniversitesi, yüksek lisans programlarına bir yenisini daha ekledi. YÖK Genel Kurulu tarafından onay verilen "tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programı"yla geleceğin araştırmacıları ve akademisyenleri yetiştirilecek.

SANKO Üniversitesi geleceğin araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştiriyor

Lisans programlarıyla olduğu kadar yüksek lisans programlarıyla da tercih edilen SANKO Üniversitesi, yüksek lisans programlarına bir yenisini daha ekledi. YÖK Genel Kurulu tarafından onay verilen “tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programı”yla geleceğin araştırmacıları ve akademisyenleri yetiştirilecek.
SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, “Enstitümüz bünyesinde eğitim veren tezli yüksek lisans programlarına ek olarak, tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programının açılması 18 Eylül 2019 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile uygun görülmüştür” dedi. Gaziantep’te tıbbi mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans programı bulunan bir devlet üniversitesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, “Ancak bu program her yarıyılda en çok 45 öğrenci almakta ve talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik nedeni ile alanında çok başarılı ve akademik kariyer yapma arzusu bulunan lisans mezunları araştırmacılıktan ve akademisyenlikten vazgeçip farklı iş alanlarına yönelmektedir” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programının Gaziantep’teki vakıf üniversiteleri içerisinde bu alanda açılan ilk yüksek lisans programı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayram, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programı, tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı içerisinde bulunan bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve immünoloji bilim dallarını kapsamaktadır. Bu programın amacı, tıbbi mikrobiyoloji biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir."
Enstitümüzde halen ‘biyoistatistik doktora’, ‘hemşirelik tezli yüksek lisans’, ‘moleküler tıp tezli yüksek lisans’, ‘fizyoterapi ve rehabilitasyon tezli yüksek lisans’, ‘biyolojik ve biyomedikal bilimler tezli yüksek lisans’ programları yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Bayram, “Yeni açılan tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programının Enstitümüzde yürütülmekte olan moleküler tıp tezli yüksek lisans programı ile işbirliği içinde olacağı, bu iki programa kayıt yaptıracak öğrencilerin eğitimleri süresince laboratuvar uygulamalarında ve yapacakları bilimsel araştırmalarda uyum içinde çalışacakları öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.
Başvurular
Tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulüne de değinen Prof. Dr. Bayram, şunları kaydetti:
“Programa öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. Bu çerçevede önerilen programa başvurabilmek için adayların; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.”
Sanko Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve en yeni program olarak Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı alanlarında yüksek lisans eğitimleri veriliyor.

GAZİANTEP

02 Ekim 2019 Çarşamba

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