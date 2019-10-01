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Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere müjde

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere desteğini bu yıl da sürdürmeye devam ederek, buğday ve arpa tohumunun yanı sıra gübre desteğinde bulunmak için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere desteğini bu yıl da sürdürmeye devam ederek, buğday ve arpa tohumunun yanı sıra gübre desteğinde bulunmak için protokol imzaladı.
Daha önce Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere buğday tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin fidanı ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da bu desteğini sürdürerek, çiftçilere 2 bin ton gübre ve 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtmak için, Gaziantep Valiliğinin önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzaladı.
"Önemli bir destek"
Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan projenin çiftçiler için çok önemli bir destek olduğunu belirterek “Yapılan bu proje ile ihtiyacı olan bütün çiftçilerin talepleri karşılanıyor. Şahinbey’de çiftçilik yapan çiftçilerimizin arpa ve buğday olarak ektiği tarlanın yüzde 50’sini Şahinbey Belediyesi karşılıyor. Bu çok önemli bir destekleme. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çiftçilerimiz bu anlamda çok şanslı. Allah helalinden hayırlı kazançlar nasip etsin” dedi.
"3 yıldır çiftçilerimize destek oluyoruz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere destek olmaya devam ettiklerini belirterek, “Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde çiftçilerimize Şahinbey Belediyemiz tarafından yapılacak olan yüzde 50 hibe destekli buğday, arpa tohumu ve gübre desteği protokolünü imzaladık. Şahinbey Belediyesi olarak 3 yıldan bu yana çiftçilerimize 6 bin ton buğday, 6 bin ton gübre, 10 bin 500 ton küçük ve büyük baş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların yüzde 50’si belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Yapılan bu proje çiftçilerimize önemli bir destek. Ekilmeyen tarlalar bu vesile ile ekilmeye başlandı. Gübre atamayan çiftçilerimiz gübre atmaya başladı. Verdiğimiz tohumlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sertifikalı ve ilaçlı tohumları. Dolayısıyla hem yerli ürün, hem de yüzde 20’den fazla ürün artışı sağlayarak çiftçimizin ürün artışına destek sağlayan bir tohum. Bu ürünü Valiliğimizin himayesinde Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinesinde çiftçilerimize dağıtımını bu yılda gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz bu uygulamamızdan son derece memnun. Biz de çiftçimiz kazandığı için ve stratejik ürünler hasebiyle ülkemiz kazandığı için son derece mutluyuz. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Valimiz başta olmak üzere Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
"Çiftçilerimiz için önemli bir destek"
Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi’nin 3 yıldır çiftçilere önemli destekler sağladığına değinerek, “Çiftçilerimizin adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Üç yıldır çiftçimize çok ciddi desteklemeler yapıyor. İmzaladığımız protokolde de 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı var. Buğday da Ceyhan 99 çeşidini tercih ettik. Arpa da ise Efes çeşidini tercih ettik. Her iki çeşitte Gaziantep için çok önemli. 5 bin 250 tane CKS kayıtlı çiftçimiz var. Çiftçilerimizden isteyen herkes bu desteklemeden faydalanabilir. Bir kez daha Gaziantep Valimiz Davut Gül’e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP

02 Ekim 2019 Çarşamba

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