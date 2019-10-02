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Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

İHA

Gaziantep'te fazla kilolarından kurtulmak isteyen 185 kilo ağırlığındaki kadın, Özel Hatem Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

Gaziantep’te fazla kilolarından kurtulmak isteyen 185 kilo ağırlığındaki kadın, Özel Hatem Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.
Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Meryem Çakmak, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. İnternet üzerinden araştırma yapan 185 kilo ağırlığındaki Çakmak, Özel Hatem Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a ulaştı. Doğumdan sonra hızlı şekilde kilo alan Çakmak, hastanede doktorla görüşerek tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat olana kadar her türlü diyeti deneyen ancak kilo veremeyen Çakmak, 2 gün önce kapalı yöntemle ameliyat oldu. Çakmak, hastanede 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Obezite hastası olan Çakmak’ın ameliyatının başarılı geçtiğini kaydeden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, “Meryem hanım bize 15 gün önce başvurdu. İleri derecede kilo fazlalığından dolayı bize ulaştı. Daha önce spor ve diyet yapmasına rağmen hakikaten bir yere kadar başarılı olabilmiş ama sonrasın da kiloları fazlasıyla aldığı için bize başvurdu. Biz de gerekli tetkik ve incelemeleri yaptıktan sonra bu ameliyata uygun olduğunu gördük ve hastamızı ameliyat hakkında bilgilendirdik. Yaklaşık iki gün önce hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın 185 kilo civarında kilosu vardı. Umut ediyoruz ki hastamız bir yılın sonunda kilosunun yüzde 50’sini vermiş olacak ve sağlıkla ikinci hayatına başlayacaktır. Hastamız bize başvurudan itibaren 2 günlük tahlil ve teknik sürecimiz oldu. Ondan sonra da hastamızın yatışını yaptık. Hastamız ameliyatını yaptıktan sonra hastamızı 2 gece hastanemizde misafir ettik. Ondan sonra da gayet sağlıklı şekilde hastamızı taburcu ettik” dedi.
Doktor Yılmaz’a teşekkür eden Çakmak, kilolarından kurtulmak için ameliyat olduğunu belirterek, “Bundan 15 gün önceye kadar ayaklarımda ağrı vardı, nefes almakta zorlanıyordum. 15 gün önceye kadar her türlü diyeti denedim. İlaçlar kullandım. Biraz kilo versem de tekrar iki katını aldım. Sosyal medyadan Emin beye ulaştım. Emin beyi bulduktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat olduktan sonra 1 gün içinde ayağa kalktım. Ağrım ve acım fazla olmadı. Benim durumumda olanlar ameliyat olmaktan korkmasınlar, ameliyat olmalarını da öneririm. Şuanda ben tekrar sağlığıma kavuşacağım. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

GAZİANTEP

02 Ekim 2019 Çarşamba

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