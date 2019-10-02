Aktif Yaşam Merkezi, yaşlılar gününü kutladı Dünya Yaşlılar Günü'nde pasta kestiler

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hayatında unutamayacağı bir gün yaşayan yaşlılar, üzerinde “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun” yazılı pastayı kesti.

65 yaş üstü kursiyerler, Empati İlkokulu’ndan 2G sınıfı öğrencileri, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde (MORAL EVİ) görevli danışanlar, dünya yaşlılar gününü coşkuyla kutladı. &5 yaş üstü yaşlılardan oluşan Aktif Yaşam Türk Sanat ve Halk Müziği Korosu ise birbirinden güzel parçaları seslendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğindeki Gazi şehir, yaşlıların elinden tutunca neler yapabildiklerini gösterdi. Yaşlıların, yaşamına küçük dokunuşlarla büyük eserler çıkarmalarına vesile olan büyükşehir, sosyal hayata bağlanan ulu çınarların yüzlerindeki mutluluğa bir kez daha şahit oldu.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:21

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.