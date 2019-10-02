Fadıloğlu’nun moral ziyareti miniklerin yüzünü güldürdü

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan eğitim imkanından faydalanan bin 500 anaokulu öğrencisi eğitime başladı. Anaokulunda eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere, kırtasiye malzemeleri, eğitim seti, hikaye setleri ve oyuncaklar hediye etti.

Eğitimin niteliğine sağladığı katkılarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Münifpaşa Aile Merkezi bünyesinde oluşturulan anaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Her yıl olduğu gibi 20192020 eğitimöğretim yılında da eğitim alanındaki desteklerini devam ettiren Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilendi. Aile merkezinde çeşitli branşlarda eğitim gören kadınlarda da kısa süreli sohbet eden Fadıloğlu, kadınların merkezle ilgili görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

"Amacımız, milletimize daha nitelikli hizmet götürebilmek"

Fadıloğlu, toplam 35 aile merkezinde 70 anaokulunda bin 500 öğrenciye eğitimöğretim yılı içerisinde kullanacakları araçgereç ve eğitim materyallerini ücretsiz olarak verdiklerini söyledi. Amaçlarının anaokulları vasıtasıyla öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak Aile Merkezlerimizde hem hanım kardeşlerimize okumayazma kursları, Kur’anı Kerim kursları ve özellikle meslek edinme kursları ile ilgili çalışmalar yaparken, diğer taraftan da okul öncesi eğitim veriyoruz. 70 sınıfımızda bin 500 öğrencimiz eğitim alıyor. Bu çocuklarımızın tüm okuma setleri, oyuncakları diğer taraftan kırtasiyeleri, yiyecekleri ve içecekleri belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. Amacımız; Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli çalışarak geleceğimizi en iyi şekilde yetiştirmek. Bu fiziki şartların içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğünün vermiş olduğu öğretmen desteği sayesinde bu yıl bin 500 öğrencimiz biz de eğitim görüyor. Tabi bunun en önemli avantajlarından bir tanesi anne diğer sınıfta eğitim alırken, çocuk da bu sınıfta eğitim alıyor ve kendini daha güvende his ediyor. Aynı zamanda okula alışma süresi içerisinde de bir başarılı dönem geçmiş oluyor. Yarın bu çocuklarımız 1. sınıfa başladıkları zaman sorunsuz bir şekilde okula gidip gelme imkanları oluyor. Ben bu konuda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. İş birliği çerçevesinde amacımız, milletimize daha nitelikli hizmet götürebilmek. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaları devam ettireceğiz. Tüm öğrencilerimize yeni eğitimöğretim yılı içerisinde başarılı bir dönem diliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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