Gaziantep’te motosiklet hırsızlığı kamerada

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Gaziantep’te apartmanın içinde bulunan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde meydana geldi. Yüzleri belli olmayan 2 kişi, Kahvelipınar TOKİ sitelerindeki apartmana girerek motosikleti çalıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca 27 N 9195 plakalı motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırıp düz kontak yaptı. Diğer şüphelinin de apartmandaki başka bir motosikletten benzin çaldığı iddia edildi. Motosikleti çalıştıran şüpheli, motosiklete binerek apartmandan çıktı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok geçirdiğini söyleyen İbrahim Serin, hırsızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Motosikletimi yeni almıştım. Hırsızlar sabaha karşı gelerek motosikletimi çalmışlar. Karakola gidip şikayette bulundum. Motosikletimin biran önce bulunmasını istiyorum. Çocuklarımı bindirip gezdiriyordum. Motosikletimi çalanlar Allah’ından bulsunlar” dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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