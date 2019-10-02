Gaziantep Kolej Vakfı’nda Alman Kültür Günleri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Almanca Öğretmeni Özgül Besler rehberliğinde Alman Günü etkinliği düzenledi. GKV Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman kültür günlerinin öğrencilerin yabancı dil ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Anadolu’nun eğitim çınarı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yabancı dil eğitiminde ki öncülüğünü sürdürürken birden fazla yabancı dil öğretiminde de önemli adımlar atarak öğrencilerine farklı dil tercihleri sunarak yeni kazanımlar elde etmelerini sağarken düzenlenen kültür günlerinde de farklı ülke kültürleri hakkında fikir sahibi olan öğrenciler yabancı dil öğrenmede daha büyük kolaylıklar yaşıyor. Bu kapsam da Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Alman Kültür Günü etkinliği gerçekleştirerek Alman kültürünün farklı yönlerini gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler Alman kültürünü yansıtan şarkılar, oyunlar, yiyecekler ve drama gösterisi eşliğinde adeta görsel bir şölen sundular. Lise Konferans Salonu’nda açılışı yapılan Alman Günü etkinliğine GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman da katıldı. Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman kültür günlerinin öğrencilerimizin yabancı dil ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek farklı kültürler ile ilgili farkındalıklarını arttıracağına inandıklarını ifade etti. Dünya kültürlerinin önemine dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir de Türk kültürünün bütün özelliklerinin en iyi şekilde öğrencilere anlatıldığını, bunun yanında farklı diller ve bu dilleri temsil eden ülkelerin kültürlerinin de öğrencilere tanıtılarak kültürler arası ilişkilin gelişmesinin sağlandığını ifade ederek önümüzdeki süreçte kültür günleri etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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