TFF'den Gaziantep FK ismine onay

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından isim değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da onay geldi. TFF'nin onayının ardından kırmızısiyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yeni başkan Mehmet Büyükekşi imzasıyla yapılan açıklamada, "15 Haziran 2017 tarihinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak çıktığımız yolda, takımımızın adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişmiştir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz, şu an Süper Lig’de dikkat çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.



Dördüncü kez isim değişikliği gerçekleşti

1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kurulan Gaziantep ekibi, sırasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Gazişehir Gaziantep isimlerini kullandıktan sonra TFF'nin onayı ile artık Gaziantep FK ismi ile yoluna devam edecek.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:21

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.