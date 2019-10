Şahinbey'de "Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” protokolü imzaladı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği’nin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” protokolü imzaladı.

Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen “Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor” projesi, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” protokolü ile büyüyor.

"1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacak"

Şahinbey Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına önemli projeler ürettiğine değinen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Lise ve ortaokullardaki tüm öğrencilere her ay bir kitap dağıtarak 8 ay boyuncu projeyi devam ettirecek ve ödüllü bir yarışma düzenleyecekler. Baktığımızda Şahinbey’deki öğrencilere 8 ay boyunca 1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacağını görüyoruz. Kitap okumanın bildiğimiz faydaların dışında akademik başarıya da çok önemli katkıları oluyor. İnanıyorum ki bu okunacak kitaplarla birlikte çocuklarımızın akademik seviyeleri daha da artmış olacak. Bu konuda emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

“Amacımız okuma alışkanlığı kazandırmak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 2 yıldan bu yana Gaziantep Valiliğimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği ile İlçemizde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine her ay kitap dağıtıyoruz. Dağıtılan bu kitaplardan öğrencilerimiz arasında yarışma düzenliyoruz. Bu yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bunların bir kısmını Bosna Hersek’e, bir kısmını Konya’ya bir kısmını da Umre ’ye götürdük. Bunların yanı sıra bisiklet ve eşofman takımı hediye ettik. Çeşitli vesilelerle öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırarak her evde bir kütüphane oluşmasını sağlamak. Çünkü alınan kitapları evde anne, baba ve kardeşleri de okuyor. Bu çerçevede okuma alışkanlığını daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Gaziantep Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“Şahinbey Belediyesi eğitime önemli destekler veriyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, kitap okumanın önemine değinerek “Okumak çok önemli bir eylem. Öğrencilerin zihinlerinin, hayallerinin ve ufuklarının gelişmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. Hayal kuran çocuklar hayallerinin peşinde koşmak için bir fırsat buluyor. Gaziantep Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer tüm kurumlarda okuma eylemleri ve projeler yapılıyor. Son iki yıldır Şahinbey İlçemizde eğitim, öğretime ve kitap okuma eylemine önemli bir zaman ve kaynak ayrıldığına şahit oldum. Bu desteklerinden dolayı başta Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

