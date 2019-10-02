Eylül ayında ihracat arttı Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: "Daha fazlasını yapacak potansiyele sahibiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep, Eylül ayında 659 milyon 859 bin dolarlık ihracat yaparak geçen yıla göre yüzde 8,7 artış sağladı.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada ihracatçıları tebrik ederek Gaziantep’in daha fazlasını yapacak potansiyeli olduğunu söyledi. Eylül ayında Cumhuriyet rekoru kıran Türkiye ihracatına Gaziantep’in katkısının yüzde 4,33 olduğunu belirten Yıldırım, Gaziantep’in potansiyelinin yüzde 5’in üzerinde olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, “Gaziantep olarak yılın ilk 3 çeyreğinde 5 milyar 487 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 9’luk artışa tekabül ediyor. Türkiye Eylül ayında geçen sene Eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar ihracat yaptı. Gaziantep’in bu performansa katkısı 659 milyon 859 bin dolar ile yüzde 4,33 oldu. Oysa potansiyelimiz bundan çok daha fazla Ülke ihracatına yüzde 5’in üzerinde katkı sağlayabilecek potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli kullanmak, açığa çıkarmak için de var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. "Kalkınma yerelde başlar" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Biz ürettikçe, geliştikçe, ihracatımızı arttırdıkça emin olun Türkiye de yükselecektir. Onca zorlu şarta, yanı başımızdaki savaşa, bölge olarak aldığımız kısıtlı desteklere rağmen yüzde 4’ün üzerinde katkı sağlıyorsak, potansiyelimizi tam olarak kullanabildiğimizde bunun yüzde 5’in üzerine çıkması işten bile değil. Bu potansiyeli harekete geçirebilmek adına biz de kurum olarak her daim ihracatçımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz ve İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatçılarımıza ve ihracatçı olmak isteyen KOBİ’lerimize eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:21

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.