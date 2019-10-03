Yabancı uyruklu yükümlülere farkındalık çalışması

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Denetimli Serbestlik Kapsamında takibi yapılan yabancı uyruklu yükümlülere yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce eğitim salonunda, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, sosyal sorumlulukların farkına varılması, toplumsal hayata uyum sağlanması adlı farkındalık çalışması yapıldı.

Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (ASAM) ile yapılan iş birliği kapsamında, 20 yükümlüden oluşturulan grup ile denetimli serbestlik sisteminin daha iyi anlaşılmasının sağlanılması, bilgi eksikliğinden kaynaklanan ön yargıların önüne geçilmesi çalışması yapılarak, yaşamın diğer alanları ile ilgili soruları ve sorunlar için çözüm önerileri üretildi.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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