GAÜN Hastanesi’nde afet ve acil durum eğitimi düzenlendi

GAÜN Hastanesi’nde yaşanması ihtimal olan her türlü afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Hastane oditoryumunda gerçekleştirilen eğitimde; acil durum nedir, afet yönetimi nasıl olur, afet yönetimi esnasında hazırlık aşaması, tehlike ve risk kavramları, afet risk yönetim evreleri, iyileştirme, yeniden yapılanma, riski belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri gibi birçok konu konuşuldu. Eğitimde konuşmacı olan Acil Durum ve Afet Yönetimi Birim Sorumlusu Işık Betil Kutlu, “Doğal afetler ülkemizin göz ardı edemeyeceği bir gerçektir. Depremler, sel baskınları, heyelanlar gibi birçok doğal afet durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. 20162017 yılları arasında terör olayları da çok yaşandı. Gaziantep olarak terör olaylarının etkilerini ülkenin diğer şehirlerine nazaran daha fazla hissettik. Acil afet durumlarında insanların hazırlıklı olması, panik halinden kurtulması, daha serinkanlı davranması gerekmektedir. Özellikle sağlıkçıların bu gibi durumlarda önceliğini çalıştıkları kurumlara gelecek hastalara vermesi gerekmektedir. Acil afet durumlarında kaos ortamının yaşanmaması ve özellikle sağlık çalışanlarının daha duyarlı olması için bu gibi eğitimleri sıklıkla veriyoruz” diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlenen eğitime akademik ve idari personel başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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