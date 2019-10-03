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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuzeyşehir’de yaşam başlıyor

İHA

Türkiye’nin en büyük konut projesi olarak gösterilen ve 8 bin 500 dönüm üzerine kurulacak olan Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Projesi’nde yaşam başlıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yapılan ve 50 bin konutlu Kuzeyşehir’de yaşam başlıyor. Türkiye’nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir Projesi, geleneksel dokuyu içerisinde barındıracak, yatay mimariyi esas alacak. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kuzeyşehir’de tüm detaylar düşünüldü. Gazi şehre, yeni bir yaşam vadeden Kuzeyşehir, çevre düzenlemesi kapsamında oluşturulan yeşil alanlarla birlikte bambaşka bir hayata pencere açacak.
Başkan Şahin’in özel gayreti
İç ve dış göçle birlikte nüfusu 2 milyonu aşan Gaziantep’te, beklenmedik bir şekilde artan nüfusla kentte barınma sorunu gün yüzüne çıktı. Zamanla yükselen konut fiyatları ve kiralık evlerde yaşanan artış üzerine, toplu konut üretmek zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi’ni hazırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için AnkaraGaziantep hattı arasında adeta mekik dokudu, gerekli girişimler sonuç verdi.
Mesafe 20 dakikaya indi
Türkiye’nin en büyük toplu konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi, Gaziantep merkezden 17 kilometre uzaklıkta hayata geçirilecek. Kuzeyşehir Konutları’yla şehir merkezini birbirine bağlayacak 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılan yeni yol, şehir merkezinden Kuzeyşehir’e, ulaşım süresini yarıya indirdi. Kuzeyşehir’de yeni bir yaşama “Merhaba” diyecek hak sahipleri, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nden (OFM) 10 dakika sonra Kuzeyşehir Konutları’na ulaşabilecek. Öte yandan daha önce şehir girişinden Kuzeyşehir’e 40 dakika olan mesafe süresi ise, 20 dakikaya indi.
Gaziantep’in en uzun viyadüğü
Açılan yeni yol, bir taraftan 5’inci Organize Sanayi Bölgesinden diğer taraftan da ArabanYavuzeli hattını Kuzey Antep’e, Kuzey Antep’i Aktoprak’a bağlayacak. 600 metre uzunluğundaki Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük’ü yoğun bir çalışmanın ardından tamamlayan büyükşehir, viyadük ve yol üzerine şeritlerle yol çizgisi çekti.
Gaski alt yapı çalışmalarını tamamladı
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) çalışmalarını tamamladı. Konutların altyapı çalışmalarında içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacı giderildi. 26 milyon 648 bin 545 TL bütçeyle yapılan Kuzeyşehir Konutları’nın altyapı çalışmaları kapsamında 1 içme suyu terfi merkezi, 3 içme suyu deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 15 kilometre içme suyu boru hattı, 10 kilometre kanalizasyon kolektör hattı, 3 kilometre yağmursuyu kolektör hattı, 1 kanalizasyon terfi merkezi ve 1 atıksu arıtma tesisi yapıldı.
Sosyal yaşam alanları canlandıracak
Market, kasap, bakkal, okul ve caminin yanı sıra geleneksel sokak yaşam unsurlarıyla canlanacak Kuzeyşehir’de yaşayacak vatandaşlar; eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden karşılayabilecek.
7 Ekim’de Kuzeyşehrin tanıtımı yapılacak
7 Ekim 2019 Pazartesi Günü Kuzeyşehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir Projesi’nin tanıtımını yapacak. Projede gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaşacak olan Şahin, projenin tüm detaylarını anlatacak. 4 yıl önce başlanan projeyle ilk etapta 3 bin konut tamamlandı. TOKİ, etap etap noter huzurunda kur'ayla hak sahiplerini belirledi. Buna göre, 1’inci etapta 913, 1’nci etapta 749, 3’üncü etapta 694, 4’üncü etapta 439 ve 5’inci etapta 2 bin 359 olmak üzere 5 bin 154 konutun hak sahipleri belli oldu. 7 Ekim’de 1662 konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edilecek.
Kuzeyşehir Toplu Konut projesi
Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde, Gaziantep kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kuzeyinde yaklaşık 1100 hektarda plan çalışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tamamlanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce 29 Kasım 2018 tarihinde onaylandı. 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzeyşehir, 8 bin 500 dönüme kurulacak. Bu rakamın 1500 dönümünü belediye aldı. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Proje tamamlandığında konutlar 5 katlı olacak, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak. Kuzeyşehir projesi kapsamında yapılan planlamayla 454 hektar konut alanı tasarlanacak, plan çalışmasında yatay mimari esas alınacak. Geleneksel dokuya referans veren arazi kullanım modeli kurgulanarak, hazırlanan kentsel tasarım çalışmalarında geleneksel dokudaki gibi çıkmaz sokak kurgusuna yönelik planlama yapılacak. Kuzey kentin güneyinde sanayi alanıyla etkileşim sağlayacak üniversite alanı planlanacak, büyük ölçekli bir sağlık tesisi ve kent parkı kurulacak. Yaya odaklı tasarım esas alınacak, özellikle tüm alanda bisiklet yolları yapılacak. Toplu taşıma altyapısına ağırlık verecek çözümler getirilecek.

GAZİANTEP

03 Ekim 2019 Perşembe

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