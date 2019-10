Şehitkamil’de yüzlerce kişi sağlık için adım attı Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliğine büyük ilgi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Yaşam Boyu Spor Faaliyetlerine Büyük Önem Veriyoruz"

Şehitkamil Belediyesi tarafından 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sağlığa Adım At’ etkinliği gerçekleştirildi. Hareketli bir yaşamın önemine dikkatlerin çekildiği ve farkındalık oluşturma amacını taşıyan programda yüzlerce kişi bir arada yürüdü.

Kişileri hareketli yaşama teşvik etme amacıyla Önce Öğren Sonra Eğlen, Sağlığa Adım At, Gençler Doğada Buluşuyor, Formda Kal isimli spor temalı projeleri yıl boyu düzenli olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu kez 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyona; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Emin İnce, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü Muhittin Karasu ile çok sayıda öğrenciler, okul idarecileri ve spor kulübü başkanları katıldı.

Kişilere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlama amacını taşıyan etkinliğe katılan yaklaşık 600 kişi, toplam 2 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrası katılımcılara, alanında uzman spor eğitmenleri tarafından açmagerme hareketleri yaptırıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara sağlıklı beslenmenin sembolü olarak bilinen elma ikram edildi.

Her Gün En Az On Bin Adım Atalım

Etkinlik öncesinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hareketli bir yaşamın önemine dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sağlığa Adım At’ etkinliğini büyük bir ilgiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnaktivite ve obeziteye karşı yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Düzenlediğimiz spor temalı etkinliklerle her yıl on binlerce vatandaşımızı spor faaliyetleriyle buluşturuyoruz. Bugün tüm katılımcılara birlikte on bin adım atacağız. Ben, günlük yaşamımda yine bu parkta her gün yürüyüş yapmaya gayret ediyorum. 7’den 70’e herkese her gün en az on bin atmasını tavsiye ediyorum. Ektiğine katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de gençlik ve spor faaliyetlerine olan desteğimiz aralıksız devam edecek.”

Etkinliğe İlgi Memnuniyet Verici

Düzenlenen etkinliğe olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, spor şehri olan Gaziantep’te çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve zinde büyümeleri adına bu tür etkinliklerin çok değerli olduğunu ifade etti. Şehitkamil Kaymakamı Kalaylı, “Şehitkamil Belediyemiz başta olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Yürüyüş etkinliğine olan ilgi memnuniyet verici. Artık bir spor şehri olan Gaziantep’te düzenlenen her spor organizasyonu, her sağlıklı yaşam etkinliği çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve zinde büyümeleri adına çok değerlidir. Bu vesile ile tüm katılımcılara sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

