Gaziantep FK’da hedef Başakşehir Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK’da hedef Başakşehir maçını da kayıpsız geçmek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayarak üçüncü sırada yer alan Gaziantep FK’da iyi gidişatı sürdürmek için çalışmalar devam ediyor. Ligin 7. haftasında güçlü ekiplerden Başakşehir’i konuk edecek olan Gaziantep ekibi, bu maça yönelik çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Lige 50’lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayarak ilk haftadan küme düşme adayı olarak gösterilen Gaziantep FK, ikinci hafta sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 41 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Sonrasında ise zorlu Sivas deplasmanından 11’lik skorla puan çıkarmayı başaran Gaziantep ekibi, dördüncü haftada konuk ettiği Beşiktaş’ı ise 32’lik skorla devirerek çok önemli bir galibiyet aldı. Beşinci haftada ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Rize’den de 21’lik galibiyetle dönen kırmızısiyahlılar dikkat üzerine çekmeyi bir kez daha başardı. Ligin 6. haftasında ise son haftalarda toparlanma dönemine giren Göztepe’yi konuk eden Gaziantep FK, birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta rakibiyle 11 berabere kaldı.

İlk 6 haftada oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerine korku salan Gaziantep FK, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Topladığı 11 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Gaziantep FK, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor’un olduğu güçlü takımları da geride bırakmayı başardı.

Pazar günü, ligin 7. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı’nda Başakşehir’i konuk edecek olan Gaziantep FK, taraftar desteği ve iç saha avantajı ile rakibini mağlup etmek istiyor. Bu maça yönelik hazırlıklarına da devam eden Gaziantep ekibinde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kayode'nin cezası sona ererken, Muğdat Çelik'in sakatlığı ise devam ediyor.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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