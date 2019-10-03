Gaziantep FK'nın kupadaki rakibi Turgutluspor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kuraları çekildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine üçüncü turdan gelen 46 takım ile Süper Lig'de geçen sezon 6 ile 13. sırada yer alan 8 takım katıldı. Toplam 54 takımın katıldığı kura çekiminde 3. turda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u eleyerek 4. tura yükselen Gaziantep FK da yer aldı. Gaziantep ekibi yapılan kura çekiminin ardından Manisa temsilcisi Turgutluspor ile eşleşti. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Turgutluspor, şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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