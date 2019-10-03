Tır bariyere çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
NurdağıGaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde seyir halinde bulunan ve plakası belirlenemeyen bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tırın ismi henüz belirlenemeyen ve direksiyon başında uyuduğusürücüsü,kazada yaralandı.
Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine gelen 112 acil ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
GAZİANTEP
03 Ekim 2019 Perşembe
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