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Fatma Şahin'den ABD çıkarması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ABD'de akıllı ...

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen Akıllı Kentler Haftası'na katıldı.

Fatma Şahin'den ABD çıkarması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ABD'de akıllı şehirler haftasında konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da düzenlenen Akıllı Kentler Haftası’na katıldı.
Akıllı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Smart Cities Week (Akıllı Şehirler Haftası) bu yıl “Akıllı Altyapı: Eşit Toplumlar” temasıyla 30 Eylül02 Ekim 2019 tarihleri gerçekleştirildi. Program kapsamında, akıllı kentler alanında çalışmalar yürüten Washington merkezli çeşitli kuruluşlara ziyaretlerde bulunan başkan Şahin, ABD’deki kardeş şehirler üst organizasyonu olan Sister Cities International Başkanı RogerMark De Souza ile de görüştü.
Uluslararası Akıllı Kentler oturumunda Başkan Şahin’in yanı sıra Şehirlere İmaj Kazandırma Vakfı Kurucu Üyesi Chunga Cha, WeGO Program Yöneticisi Albert Graves, Avustralya Victoria Eyaleti Banliyö Kalkınma Bakanı The Hon Marlene Kairouz, Eden Strateji Ensttüsü Calvin Chu Yee Ming ile Stadt. Land. Digital Partner Thilo Zelt konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliğinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin katılımcıları bilgilendirerek, Türkiye’nin akıllı şehirler vizyonu ve Gaziantep’teki örnek çalışmaları paylaştı. “Seçilmişler olarak hepimizin gayretinin, ortak sorunlara bilimi ve teknolojiyi kullanarak ortak çözümler üretmek ve akıllı şehirlerle birlikte mutlu şehirler inşa etmek olduğunu düşünüyorum.” diyen Şahin, göç sorunu, doğal kaynakların yetersizliği, çevre kirliliği, enerji verimliliği, akıllı güvenlik, akıllı sağlık gibi konulara değindi. Bilimi ve teknolojiyi doğru kullanan şehirlerin rekabet gücünün artacağını kaydeden Şahin, Gaziantep’te hayata geçirilen akıllı şehir uygulamalarından bahsetti. Dünyanın akıllı şehirlerle birlikte mutlu şehirleri inşa edebileceği bir süreçten geçtiğini aktaran Başkan Fatma Şahin, “Artık şehirler yarışıyor. Şehir yarışlarında da alt yapıdan ulaşıma, güvenli şehirlerden akıllı eğitimlere kadar yapmamız gerekenler ve yapmamız gerekenler var. Dünya’da 4’üncü Türkiye’de ise bir ilk olan Strateji Eylem Planı’nı hazırladık. 11’inci Ekonomi Eylem ve Kalkınma Planı’nda da kamu bütçesinin bir bölümünün akıllı şehirler kapsamında kullanılacağı net bir şekilde belirtildi. Strateji ve planlama her şeyin başıdır. 21’inci yüzyıl yeniliklerin ve değişimlerin zamanıdır. Bu nedenle teknolojiyi ve gerekli verileri belli bir strateji ve planla ele alarak çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Hangi ülke veya şehir sorun çözme kapasitesi kapsamında elde ettiği verileri doğru kullanırsa başarı sağlar ve rekabet gücü artar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal kapasitemizi hedeflerimiz çerçevesinde güçlendiriyoruz. Ulaşım başta olmak üzere bütün sorunlarımızda bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak vatandaş memnuniyetini gözetiyoruz. Bütün göç alan şehirlerde olduğu gibi Gaziantep’in sorunlarının başında da ulaşım geliyor. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmamla birlikte para ödenerek gerçekleştirilen ulaşıma son verdim. Akıllı bir sistem oluşturduk. Vatandaş şu anda kredi kartıyla dahi toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyor. Aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin şehirde seyahatini kolaylaştıran akıllı bir sistem geliştirdik" dedi.
"Akıllı şehir master planı oluşturacağız"
Dünyanın çeşitli ülkeleri ve şehirleri kendi enerji projelerini oluşturuyor. Bir mühendis olarak daha önce enerji verimliliğinin gücüne dayanarak elimizdeki yenilenebilir enerjilerin fizibilite raporlarını oluşturduk. Bioenerji çok önemli. Türkiye’de ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biogazdan oluşan enerji sistemini kurdu. Bunun yanı sıra Deprem Master Planı’nı da çok önemli buluyoruz. Proje çalışmalarımızın sonunda belediyeler birliği olarak bir çatı altında toplanıp Akıllı Şehir Master Planı oluşturmak istiyoruz. Bu tarz projelere çok fazla bütçe ayrılıyor. Bu durum da verimliliğin azalmasına neden oluyor. Bizim bu sorunu ele alarak daha az maliyet ve kaynakla projelerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bugün burada bulunma amacımız farklı belediyelerle güçlü bir işbirliği yapmaktır. Aralık ayında Akıllı Şehirler Kongresi düzenlemeyi planlıyoruz. Kongrede şehirlerin ortak söylem ve ortak çözüm birliği oluşturmasını amaçlıyoruz” dedi. Enerji verimliliği konusunda Gaziantep’te uygulanan çalışmalara değinen Şahin, bu konuda yaptıkları yatırımları çeşitlendirdiklerine dikkat çekti.
Şahin, Türkiye’de ilk kez bir belediyenin biyogazdan oluşan enerji sistemini kurduğunu ve enerji üretmeye başladığını belirterek, akıllı su yönetimiyle ilgili önemli detaylar verdi.

GAZİANTEP

03 Ekim 2019 Perşembe

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