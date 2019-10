Ağaç dallarına kuş yemi astılar

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencilerle birlikte ağaç dallarına kuş yemi astı.

Oğuzeli Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç ve öğrenciler belediye binasından dışarıya çıkarak, ağaçlara kuş yemi astı. Çeşitli döviz ve pankartlarla hayvan sevgisine yönelik mesajlar veren öğrenciler, kendilerine destek veren Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Gerçekleştirdikleri farkındalık için öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Kılıç, “Aynı tabiatta beraber nefes aldığımız tüm canlıların yaşama hakkı var” dedi.İnsanların her canlıyı korumak zorunda olduğunu da anlatan Kılıç, “Doğanın içinde olan her canlıyı korumak zorundayız. Onlar bize, biz onlara emanetiz. Tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğu, insanlığın geleceği açısından tüm canlıların varlığını sürdürmesi gerektiği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, insanlık tarihinden bu yana birlikte yaşadığımız bu canlıların düşmanımız değil dostumuz olduğunu kabul ederek birlikte yaşamak zorunda olduğumuzun farkına varmalıyız. Biz Oğuzeli Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyor, can dostlarımızın yanında oluyoruz. Ben bu vesileyle Oğuzeli Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerimiz böyle anlamlı bir farkındalık oluşturdukları için tebrik ediyor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününün minik dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

