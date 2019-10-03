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Kuzeyşehir konutları görücüye çıktı

İHA

Gaziantep'te 5 bin konutlu ve 8 bin 500 dönümde hayata geçirilecek olan Kuzeyşehir Projesi, Gaziantep'te düzenlenen emlak, konut projeleri ve finansman fuarında görücüye çıktı.

Kuzeyşehir konutları görücüye çıktı

Gaziantep'te 5 bin konutlu ve 8 bin 500 dönümde hayata geçirilecek olan Kuzeyşehir Projesi, Gaziantep'te düzenlenen emlak, konut projeleri ve finansman fuarında görücüye çıktı.
Fuarda Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan stantta, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 8 bin 500 dönümde hayata geçirilecek olan ve toplam 50 bin konutlu Kuzeyşehir Projesi’nin maketi yer aldı. Yoğun ilgiyle karşılanan stant, GASKİ Düzbağ ve Sıfır Atık projelerine ilişkin afişler öne çıktı. Fuarın açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep iddiası olan bir şehir. Tasarruf tedbirlerinde de frene basmalar oluyor. Ama fuarların, tanıtımların, reklamların durmadan devam etmesi lazım. Her tedbir sonrası yeni bir atılım yeni bir yükseliş başlıyor. Gaziantep’in hem çevresinde, hem de kendi içinde bir potansiyeli var. Baktığımızda Gaziantep’i şehir olarak yarısından fazlasını baştan yapmak gerek. Gaziantep’te de Türkiye’de de inşaattan daha fazlasına gerek var. Gaziantep, son 3040 yılda aldığı göçlerle 100 metrekarelik alanlara yapılan yığma yapılarla oluşan bölgeleri mevcut. Bu hem sosyolojik olarak devam etme şansı hem de bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Bir deprem olduğunda insanlarımızın çok fazla can ve mal kaybı olacak. Yapılacak şey sosyal konutun üretilmesi. Şehir zenginleşiyor, zenginleştikçe beklentiler artıyor. Ev standartları ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor. Gaziantep’te inşaata gerek yok demek, meseleyi kavramamak anlamına geliyor. İmarlı yerler bu ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar elden geçirilerek insanların konut ihtiyaçlarına cevap vermek gerekiyor. Bunu takiben yol, okul, sosyal alan, sağlık alanları ihtiyacı oluyor. Herkes elini taşın altına koymazsa başkasının arazisinde böyle bir şeyi bekleme şansımız yok” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “’Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Gaziantep. Kent olarak ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracata devam ediyoruz. Ürünlerimiz 180 ülkeye ihraç ediliyor” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından protokol stantları gezdi, stantlar arasında en fazla ilgiyi Büyükşehir Belediyesi’nin standı çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, vali Gül ve protokol üyelerine Kuzeyşehir, GASKİ Düzbağ ve Sıfır Atık projesinin detaylarını maketler üzerinden anlattı.

GAZİANTEP

03 Ekim 2019 Perşembe

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