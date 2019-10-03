Buıldeast Yapı ve Gayrimenkul Fuarları Sanko Üniversitesi Hastanesi stant açtı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzeme ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nda stant açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliği ile Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda açılan SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi standında ziyaretçilere, hastanede verilen hizmetler ve uygulamalarla ilgili bilgiler veriliyor, dileyen ziyaretçilerin ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıl

dırım ve diğer yetkililerin de ziyaret ettiği SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi standı, fuar katılımcılarının yoğun ilgisini gördü.

Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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