Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

GAZİANTEP'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 4´ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile minibüsteki 4 lise öğrencisini kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

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