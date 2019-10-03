Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 TIR ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, NurdağıGaziantep yolu 18'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Cuma Damlar (53) yönetimindeki 31 ACU 92 plakalı TIR önündeki İsa P.'nin (29) kullandığı 27 BJD 48 plakalı TIR'a çarptı. İsa P.'nin TIR'ı da yine aynı yöndeki İlyas K.(25) yönetimindeki 33 TR 108 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Huri K., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Cuma Damlar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Damlar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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