Gaziantep'te 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'te 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

İHA

Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Gaziantep'e seyir halindeki bir araç GaziantepNizip yolunda durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çanak anten içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

GAZİANTEP

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı
YEREL HABERLER Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı
Sanko Şirketleri Yapı ve Gayrimenkul Fuarlarına katıldı
YEREL HABERLER Sanko Şirketleri Yapı ve Gayrimenkul Fuarlarına ...
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi
YEREL HABERLER Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi
100 kilogram üretmek için kilometrelerce yol yürüyorlar
YEREL HABERLER 100 kilogram üretmek için kilometrelerce yol ...
Gaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklama
Yer altındaki Venedik: Gaziantep
YEREL HABERLER Yer altındaki Venedik: Gaziantep
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları Uyuşturucu bağımlısı genç, yeniden hayata tutunmak istiyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten ...
Nurdağı’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Nurdağı’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı
Buıldeast Yapı ve Gayrimenkul Fuarları Sanko Üniversitesi Hastanesi stant açtı
YEREL HABERLER Buıldeast Yapı ve Gayrimenkul Fuarları Sanko ...
Gaziantep’te yapı ve gayrimenkul fuarları açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yapı ve gayrimenkul fuarları açıldı
Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
Gaziantep'te öğrenci servisi kaza yaptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te öğrenci servisi kaza yaptı: 6 yaralı
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz
YEREL HABERLER Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden ...
Kuzeyşehir konutları görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kuzeyşehir konutları görücüye çıktı
Belediye Başkanı Tahmazoğlu yaya geçidi nöbetinde
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Tahmazoğlu yaya geçidi nöbetinde
Ağaç dallarına kuş yemi astılar
YEREL HABERLER Ağaç dallarına kuş yemi astılar
Fatma Şahin'den ABD çıkarması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ABD'de akıllı şehirler haftasında konuştu
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den ABD çıkarması Gaziantep Büyükşehir ...
GAİB’te halı tasarım günleri 2019 başladı
YEREL HABERLER GAİB’te halı tasarım günleri 2019 başladı
Tır bariyere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır bariyere çarptı: 1 yaralı
Gaziantep FK'nın kupadaki rakibi Turgutluspor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın kupadaki rakibi Turgutluspor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X