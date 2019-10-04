O\u011fuzeli Mehmet Fatih Sultan Mehmet \u0130lkokulu Matematik \u00d6\u011fretmeni Dilek U\u00e7ar\u2019\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 proje ile Gaziantep\u2019in O\u011fuzeli il\u00e7esindeki duraklara matematik i\u015flemleri ve karikat\u00fcrler as\u0131ld\u0131 O\u011fuzeli il\u00e7esinde hayata ge\u00e7irilen projenin ilk aya\u011f\u0131nda Vilayetler Caddesi\u2019nde bulunan otob\u00fcs duraklar\u0131na karikat\u00fcr ve resimli matematik i\u015flemlerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 afi\u015fler as\u0131ld\u0131. Programa O\u011fuzeli Kaymakam\u0131 Batuhan Bing\u00f6l, O\u011fuzeli Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sait K\u0131l\u0131\u00e7, Fatih Sultan Mehmet \u0130lkokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Erdal Y\u0131ld\u0131zhan ve \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131. Proje kapsam\u0131nda il\u00e7e merkezindeki t\u00fcm otob\u00fcs duraklar\u0131na herkesin kolayca, e\u011flenerek \u00f6\u011frenebilece\u011fi afi\u015fler as\u0131lacak \u201cO\u011fuzeli matemati\u011fi daha \u00e7ok sevecek\u201d \u2018Durakta Matematik\u2019 projesine eme\u011fi ge\u00e7en herkesi tebrik eden O\u011fuzeli Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sait K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cBu proje ile insanlar\u0131m\u0131z\u0131n matemati\u011fe kar\u015f\u0131 olumsuz alg\u0131s\u0131 y\u0131k\u0131lacak\u201d dedi. Art\u0131k matematik dersinden t\u00fcm \u00f6\u011frencilerin keyif alaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan K\u0131l\u0131\u00e7, \u00d6\u011frencilerimizde maalesef matematik zor, ben matemati\u011fi yapam\u0131yorum alg\u0131s\u0131 var. \u00d6nemli olan bu alg\u0131y\u0131 k\u0131rmak. Bu proje ile O\u011fuzeli matemati\u011fi daha \u00e7ok sevecek. Fobi olarak g\u00f6r\u00fclen matematik hobiye d\u00f6n\u00fc\u015fecek. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z keyif alarak matemati\u011fin zevkli bir ders oldu\u011funu ve hayat\u0131n her noktas\u0131nda oldu\u011funu bilecek. K\u0131sa bir s\u00fcrede olsa durakta beklerken k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck bir bilgide olsa \u00f6\u011frenecekler. Ba\u015fta bu projeyi hayata ge\u00e7iren Matematik \u00f6\u011fretmenimiz Dilek U\u00e7ar Han\u0131m\u0131, Fatih Sultan Mehmet \u0130lkokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Erdal Y\u0131ld\u0131zhan hocam\u0131z\u0131, \u00f6\u011frencilerimizi ve eme\u011fi ge\u00e7en herkesi kutluyorum\u201d diye konu\u015ftu.