Gaziantep’te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep’te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Reşat Y. alacakverecek meselesi yüzünden Mahmut, Mehmet ve Süleyman A. ile Mahmut A.’ya ait iş yerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Reşat Y., yanındaki tabancayla Mahmut, Mehmet ve Süleyman A.’ya peş peşe ateş etti. Reşat Y., kaçmak istediği esnada olay yerine gelen bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar, silah seslerini duyanların ihbarıyla çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatıp, delil topladı. Reşat Y.’nin tabancasının ve cep telefonunun kaldırım kenarında olduğu görülürken, cep telefonu uzun bir süre çaldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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