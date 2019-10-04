Gaziantep’te hırsızlık anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, bir beyaz eşya mağazasından çıkan 2 şüpheli, iş yeri önündeki et kıyma makinesini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin et kıyma makinesini çalıp olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.