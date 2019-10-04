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YORUM KURALLARINI OKUDUM

El Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde kurulan 3 fakültede ders başlıyor

DHA

CUMHURBAŞKANILIĞI Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Suriye El Bab'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulmasına kararı verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, fakültelerin pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANILIĞI Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Suriye El Bab'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulmasına kararı verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, fakültelerin pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı´nın 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi´ne bağlı olarak  ElBab´ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin´de Eğitim Fakültesi´nin kurulmasına karar verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür bugün yaptığı toplantıda yeni açılan fakültelerin pazartesi günü eğitimin başlayacağını söyledi.
'700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK'
Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Gür, bu yıl 700 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, "El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Afrin Eğitim Fakültesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez'de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksek Okulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye´deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz. Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlıyor. Fakültelerin açılması için yürütülen ön hazırlık ve başvuru süresince güvenli bölgenin yönetimiyle belirlenen ve daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda eğitim-öğretim yürütülecektir. Fakültelerde açılan programların müfredatları, eğitim verecek öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlanmış olarak ilk öğrencilerini bekliyor. Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenciler kendi ülkelerine dönmek istedikleri zaman kendilerine tarafından burs verilerek eğitimlerine devam etmesi sağlanacak. Alımı yapılacak öğrenciler kesinlikle YÖS sınavında başarılı olmuş öğrencilerimiz alınacak. Buradaki öğrencimiz oraya gitmek isterse o öğrenciye burs veriyoruz. Bu burs ise Yurt Dışı Akrabalar Topluluğu Başkanlığı' üzerinden verilecek. Amacımız orayı cazibe haline getirmek" diye konuştu.
'600 AKADEMİSYEN BAŞVURDU'
Güven ortamının devamlılığına katkı sunduklarını ifade eden, Rektörü Ali Gür, "Fakültelerde eğitim dili Türkçe öğretmenliği dışına Arapça olacak. Akademisyenleri alırken açık ilana çıktık. Bütün dünyadan başvuru yapılabilmesini sağladık. Ve yaklaşık 600 akademisyen orada çalışmak için başvuru yaptı ve  2 bin 900 öğrenci müracaat etti. Ülkemizin yurtdışında açılan ilk yükseköğrenim kurumu olan Cerablus Meslek Yüksek Okulu, savaş süresince yükseköğretimden mahrum kalan öğrencilere bir fırsat oluşturarak; normalleşmeyi sağlamak, güven ortamının devamlılığına katkı sunmak ve gençlerin geleceğe ümitle bakmasını mümkün kılmak açısından büyük bir boşluğu doldurmaktadır" dedi.

GAZİANTEP

04 Ekim 2019 Cuma

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